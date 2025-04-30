Психолог Халак посоветовала слушать подкасты и аудиокниги в пробках

Психолог Мария Халак поделилась рекомендациями для водителей, которые регулярно сталкиваются с пробками. Стресс от таких ситуаций может приводить к усталости, а она — к снижению работоспособности, проблемам в семейных отношениях и аварийным ситуациям на дороге, отметила эксперт в беседе с НИА «Нижний Новгород».
В качестве методов снижения эмоционального напряжения эксперт предложила прослушивать расслабляющую музыку, подкасты или аудиокниги. Также она рекомендовала использовать навигаторы, учитывающие дорожную ситуацию.
По словам психолога, еще один способ борьбы со стрессом за рулем — дыхательные упражнения. Стоит попробовать дыхание по квадрату, по треугольнику и абдоминальное дыхание.
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