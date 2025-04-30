Психолог Халак посоветовала слушать подкасты и аудиокниги в пробках

Психолог Мария Халак поделилась рекомендациями для водителей, которые регулярно сталкиваются с пробками. Стресс от таких ситуаций может приводить к усталости, а она — к снижению работоспособности, проблемам в семейных отношениях и аварийным ситуациям на дороге, отметила эксперт в беседе с НИА «Нижний Новгород».