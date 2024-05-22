Психолог Хакимов: умение отстаивать личные границы свидетельствует о внутреннем единстве

Внутренняя согласованность считается одним из главных атрибутов зрелости и цельности человека. Так, о внутреннем единстве свидетельствует умение отстаивать личные границы, сообщил психолог Денис Хакимов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, также зрелого человека отличает принятие собственных особенностей, положительного и отрицательного опыта. Очень важно выработать ценность собственной личности. Кроме того, о зрелости свидетельствует стремление к развитию и преодолению преград.

Хакимов отметил, что согласованность происходит, когда мировоззрение, желания и мотивы человека реализуются совместно.