Психолог Хакимов связал постоянное «достигаторство» с частой критикой в детстве

Специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов рассказал РИАМО , что потребность в постоянных достижениях может быть вызвана критикой или гиперопекой в детстве.

Хакимов пояснил, что, хотя в психологии нет термина «достигаторство», под ним понимают стремление к постоянному успеху во всех сферах жизни: работе, учебе, творчестве, отношениях.

По его словам, человек, сосредоточенный на результате, часто не чувствует удовлетворения от достигнутого и сразу же ставит перед собой новую цель, даже если в этом нет реальной необходимости, написал MIR24.TV.

Психолог отметил, что основная причина такого поведения — воспитание. Если ребенка часто критиковали, у него может появиться желание доказать свою значимость. Если же его чрезмерно опекали, он может стремиться продемонстрировать свою самостоятельность.

Кроме того, по словам Хакимова, ситуацию усугубляет перфекционизм: человек старается сделать все идеально, но результат все равно кажется недостаточным. Это приводит к постоянной гонке, которая не приносит удовлетворения.