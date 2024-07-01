Психолог Хакимов рассказал, что необходимой составляющей близости в отношениях является проявление участия

Московский психолог Денис Хакимов в беседе с изданием РИАМО рассказал, что проявление участия является необходимой составляющей близости в любых отношениях.

Эксперт отметил, что людям не удастся построить доверительные отношения, если один вкладывается больше другого.

«Не нужно излишней настойчивости, но спросить, что случилось, позвать прогуляться — идея хорошая», — сказал Хакимов.

При несовпадении мировоззрений правильнее будет не спорить и выяснять отношения, а попытаться найти точки соприкосновения и выработать правила. При этом Хакимов призвал не пытаться понравиться намерено, поскольку в долгосрочной перспективе эта практика будет проигрышной.

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