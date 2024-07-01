Психолог Хакимов рассказал, что для психологического благополучия важно поддерживать общение с разными людьми

Для психологического благополучия важно поддерживать контакты с разными людьми. Как рассказал РИАМО московский психолог Денис Хакимов, человеку не стоит «запирать» себя в общении только с одним человеком.
«Как бы интересно ни было двум людям, если быть вместе постоянно, любое общение наскучит», — пояснил эксперт.
Дружба — это не только поддержка, но и взаимопомощь. С посторонним человеком не получится так, как с другом поговорить по душам и доверить ему самое сокровенное. В беседе с изданием Хакимов добавил, что настоящую дружбу следует беречь и развивать.