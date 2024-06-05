Психолог Хакимов посоветовал составить на лето четкий план, чтобы оно не прошло впустую

Лето часто представляется красивой картинкой, однако в большинстве случаев она так и не реализуется. Об этом «ФедералПресс» рассказал психолог Денис Хакимов.

Он рассказал, что нужно обязательно составить четкий план, в противном случае лето пролетит незаметно.

«Картины отдыха всегда выглядят заманчиво, но на поверку оказываются просто некими яркими и приятными представлениями, которые нужно как-то воплотить в жизнь», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при написании плана нужно опираться на свои интересы. Не стоит пытаться вовлечь себя в те активности, которые не приносят радости.

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