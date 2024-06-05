Психолог Хакимов посоветовал не стесняться пассивного времяпрепровождения в отпуске

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов в беседе с РИАМО посоветовал туристам не стесняться пассивного времяпрепровождения в отпуске. По словам эксперта, организму между наплывом эмоций и впечатлений иногда надо расслабляться.

«Для этой цели наилучшим вариантом будет пассивное времяпровождение: сон, чтение книги, спокойные прогулки в парке и прослушивание музыки», — сказал он.

Во время плохой погоды можно устроить романтический ужин для двоих или посмотреть любимый фильм. Важно, чтобы у взрослых оставалось время на себя. Для этого можно отправить детей в лагерь или же отвезти на время к бабушке. Возможность обсудить новости или какие-то вещи в дружеской обстановке хорошо расслабляет, добавил Хакимов.

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