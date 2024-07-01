Психолог Хакимов: обиды и ревность говорят не об окружающих, а о наших ожиданиях и установках

Проявление обиды и ревности больше говорит не об окружающих, а о наших ожиданиях от них и внутренних установках. Об этом изданию РИАМО рассказал московский психолог Денис Хакимов.

Специалист пояснил, что даже при близком контакте с человеком важно уважать его границы и не лезть туда, куда он не хочет пускать.

«Несмотря на интересные беседы между двумя людьми или совместную деятельность, нужно помнить о времени на себя», — добавил он.

Хакимов отметил, что это не означает охлаждение отношений, это лишь показывает желание разнообразить круг общения и свой досуг.