Психолог Хадарцева: некоторые люди предпочитают свободные отношения, чтобы избегать ответственности | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:37 Психолог Хадарцева: некоторые люди предпочитают свободные отношения, чтобы избегать ответственности

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Некоторые люди выбирают для себя свободные отношения, чтобы не брать на себя ответственность. Об этом «ФедералПресс» рассказала автор книг по психологии, системный психотерапевт Юлия Хадарцева.

Чаще всего к такому типу отношений прибегают те, у кого уже есть постоянный партнер, но они хотят испытать дополнительные эмоции на стороне.

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На свободные отношения обычно соглашаются люди, которые не видят собственной ценности. Это прямо говорит о нелюбви к себе, пояснила специалист.