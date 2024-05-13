Психолог Хадарцева: некоторые люди предпочитают свободные отношения, чтобы избегать ответственности | 360°

13 мая 2024, 16:37
Психолог Хадарцева: некоторые люди предпочитают свободные отношения, чтобы избегать ответственности
Некоторые люди выбирают для себя свободные отношения, чтобы не брать на себя ответственность. Об этом «ФедералПресс» рассказала автор книг по психологии, системный психотерапевт Юлия Хадарцева.
Чаще всего к такому типу отношений прибегают те, у кого уже есть постоянный партнер, но они хотят испытать дополнительные эмоции на стороне.
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На свободные отношения обычно соглашаются люди, которые не видят собственной ценности. Это прямо говорит о нелюбви к себе, пояснила специалист.
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Психология
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