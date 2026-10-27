Психолог Хачатрян рассказала, почему люди смеются над чужими ошибками

Смех над чужими ошибками и нелепыми ситуациями связан с теорией превосходства, объяснила директор по стратегическому маркетингу торгово-производственного холдинга «Русклимат», член попечительского совета бизнес-школы Integral, семейный психолог Мина Хачатрян. Об этом она рассказала в комментарии RuNews24.ru .

По словам эксперта, увидев человека в нелепой ситуации, мозг считывает разницу между вами и вознаграждает выбросом дофамина и эндорфина. «Люди с высоким чувством эмпатии и сопереживания редко смеются над чужими ошибками. А для психологов оценка поведения людей в подобных ситуациях — отличный маркер, чтобы понять, годится ли человек для работы на позициях, где требуется сопереживание, или лучше предложить им найти себя в пенитенциарной системе», — отметила Хачатрян.

Она добавила, что о влиянии смеха на здоровье написано немало: он повышает иммунитет, способствует повышению уровня иммуноглобулина, снижает уровень кортизола и адреналина, расширяет сосуды, снимает напряжение и улучшает кровообращение.

Юмор и смех давно стали предметом пристального внимания психологов и психотерапевтов, а 1 апреля 2015 года стало датой зарождения гелотологии — направления на стыке дисциплин, изучающего смех.