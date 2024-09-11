Психолог Хабибуллина: частые конфликты родителей могут провоцировать повышенную тревожность у детей

Психолог, астролог индийской астрологии «Джйотиш» Тоня Хабибуллина в беседе с Пятым каналом рассказала, что частые конфликты между взрослыми могут провоцировать у детей тревожность и стресс.

Эксперт пояснила, что маленькие дети обычно понимают разногласия между родителями как нечто, направленное против них. По словам психолога, особенно уязвимы дети в возрасте до шести лет, написал kp.ru.

Во время родительских конфликтов дети могут начать проявлять агрессию или невротическое поведение, другие же становятся замкнутыми или подавленными, отметила Хабибуллина.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте