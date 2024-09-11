Психолог Хабибуллина: частые конфликты родителей могут провоцировать повышенную тревожность у детей
Психолог, астролог индийской астрологии «Джйотиш» Тоня Хабибуллина в беседе с Пятым каналом рассказала, что частые конфликты между взрослыми могут провоцировать у детей тревожность и стресс.
Эксперт пояснила, что маленькие дети обычно понимают разногласия между родителями как нечто, направленное против них. По словам психолога, особенно уязвимы дети в возрасте до шести лет, написал kp.ru.
Во время родительских конфликтов дети могут начать проявлять агрессию или невротическое поведение, другие же становятся замкнутыми или подавленными, отметила Хабибуллина.
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