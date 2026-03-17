Психолог Гусева сообщила, что взрослые и окружающая среда играют ключевую роль в формировании поведения ребенка

Исследования выявили, что некоторые дети становятся жертвами из-за генетических особенностей, таких как повышенная чувствительность нервной системы. Однако генетика не является приговором, сообщила психолог Анна Гусева в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, ребенок с такими особенностями может избежать участи жертвы, если у него есть поддержка, навыки защиты и уверенность в себе. Чувствительный ребенок может стать эмпатичным психологом или художником, а импульсивный — лидером или спортсменом. Все зависит от того, как с ними обращаются и чему их учат.

Эксперт подчеркивает, что буллинг — это не про слабость или силу, а про систему, которая позволяет насилию существовать. Важно понимать, что взрослые и окружающая среда играют ключевую роль в формировании поведения ребенка.