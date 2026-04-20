Психолог Гусева рассказала, как тренировать внимание в эпоху информационного хаоса

В условиях постоянного потока информации и уведомлений мозг переходит в режим поверхностного сканирования, и его способность концентрироваться снижается. Однако есть способы тренировать внимание, чтобы улучшить его устойчивость и глубину, рассказала RuNews24.ru психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева.

Советы по тренировке внимания:

1. Ограничьте использование телефона: воздерживайтесь от использования телефона в определенные моменты, например, во время еды или за час до сна. Это помогает мозгу научиться не ждать постоянной стимуляции.

2. Используйте технику «Помодоро»: работайте над одной задачей 25 минут с выключенным телефоном, затем делайте 5-минутный перерыв. Повторяйте цикл. Такая методика помогает мозгу адаптироваться к глубокой концентрации и дает лучшие результаты, чем работа с постоянными переключениями.

3. Занимайтесь спортом: аэробные нагрузки в течение 30 минут улучшают концентрацию на 40%. Спорт увеличивает приток крови к префронтальной коре мозга, отвечающей за внимание и самоконтроль.