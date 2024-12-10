Психолог Гусева предупредила, что самостоятельно справиться с аэрофобией почти невозможно

Если человек боится летать, то самостоятельно справиться с этой фобией почти невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог-регрессолог Татьяна Гусева.

Она объяснила, что фобию от страха отличает наличие панических атак и телесных реакций. Самостоятельно справиться с проблемой в этом случае будет крайне сложно, и шанс на успех крайне мал.

В случае с аэрофобией лучше обратиться за помощью к специалистам: психологам, гипнотерапевтам или регрессологам.

Если же речь идет просто о сильной тревоге, то справиться с ней помогут несколько советов. Например, можно больше почитать об устройстве самолетов, чтобы победить страх неизвестного.