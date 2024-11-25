Психолог Гусева посоветовала женщинам, которые пережили измену, не застревать долго в состоянии горя

Женщинам, которые пережили измену и решили расстаться со второй половиной, важно пережить этот процесс, не застревая в нем надолго. Об этом NEWS.ru рассказала семейный психолог Татьяна Гусева.

Чтобы не проводить все свободное время в мыслях о разрушенных отношениях, можно попробовать исполнить свою давнюю мечту или разнообразить свой круг общения.

«Не укорять себя и не впадать в роль жертвы. Расширить или сменить круг общения. Сделать то, о чем давно мечтали, но не находили времени и возможности», — дала советы специалист.

Гусева отметила, что построить отношения после измены можно, главное, делать это максимально экологично, учитывая интересы обеих сторон.