Психолог Гусева посоветовала родителям не стыдить первенца за ревность к новорожденному, а легализовать его чувства

Когда в семье рождается второй ребенок, старший часто чувствует ревность и стресс из-за того, что внимание родителей переключается на малыша. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Анна Гусева.

По ее словам, ревность в такой ситуации — это абсолютно нормально, и с ней сталкиваются все семьи. Дети переживают это по-разному, и иногда их просьбы отнести малыша обратно в роддом могут быть не жестокостью, а криком о помощи, добавил KP.RU.

Гусева советует родителям не стыдить первенца, а легализовать его чувства. Если ребенок злится на младенца, нужно сказать ему: «Я вижу, что ты злишься». Это покажет, что его эмоции важны и их слышат.

Также важно ежедневно выделять старшему ребенку 15–30 минут без телефона и малыша, чтобы он чувствовал, что мама принадлежит только ему. Чтобы перевести соперничество в сотрудничество, стоит сменить роль старшего ребенка с конкурента на наставника и меньше его критиковать.

Если у ребенка появляются нервные тики или он перестает говорить, Гусева рекомендует срочно обратиться к психологу очно.