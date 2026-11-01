Психолог Гусева посоветовала партнерам обсуждать интимные предпочтения

Отказ от диалога об интимных предпочтениях вредит отношениям, а открытое обсуждение желаний формирует доверие между партнерами. Об этом NEWS.ru заявила семейный психолог Елена Гусева.

По ее словам, мужчинам обсуждать подобные темы ничуть не легче, чем женщинам: они тоже испытывают неловкость из-за стыда, неуверенности или страха задеть партнера, отметило ИА НСН.

Чтобы начать разговор на неудобную тему, специалист посоветовала выбрать обстановку, обеспечивающую психологический и физический комфорт, — например, столик в тихом кафе или прогулку в парке.