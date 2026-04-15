Психолог Гусева отметила, что умные технологии не могут заменить ребенку эмоциональный контакт с родителями

Психолог Анна Гусева из Университета «Синергия» в разговоре с сайтом RuNews24.ru заявила, что умные колонки и голосовые помощники могут быть полезными инструментами, но они не заменят эмоционального контакта, отзеркаливания и ментального присутствия, которые необходимы ребенку для развития.

Как отметила специалист, ИИ-помощник и ИИ-суррогат отличаются тем, что ИИ-помощник помогает освободить время для общения с ребенком, например, включает сказку на ночь, пока мама готовит ужин. ИИ-суррогат подменяет живое общение, когда родитель передает контакт технологии и ребенок засыпает под голос робота, а не матери.

Для полноценного развития ребенку необходим эмоциональный контакт через взгляд, прикосновение, интонацию. Отзеркаливание, чтобы ребенок учился понимать себя через реакции взрослого. Также важно присутствие — не физическое, а ментальное, когда родитель здесь, а не в телефоне.

Психолог подчеркнула, что дети, выросшие с ИИ-суррогатами, могут не научиться эмоциональному контакту и сформировать потребительское отношение к людям. Чтобы сохранить человечность в эпоху ИИ, эксперт рекомендует: ИИ — для задач, человек — для контакта.