Психолог Гусева назвала низкую самооценку и страх ошибок последствиями гиперопеки

Забота — это помощь в сложных ситуациях, а гиперопека — выполнение за человека того, что он способен сделать сам. Такие определения дала психолог Анна Гусева в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, здоровое участие подразумевает помощь по просьбе, поддержку без решения проблем за другого и уважение к праву на ошибку. Гиперопека, напротив, проявляется в действиях без запроса, решении чужих проблем и ограничении возможности совершать ошибки.

Специалист предупредила, что последствия гиперопеки могут включать низкую самооценку, высокую тревожность и неспособность принимать решения. В отношениях гиперопека может привести либо к зависимости, либо к избеганию близости.