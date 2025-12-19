Психолог Гусарова рассказала, что творческие практики помогут пережить смерть близкого человека

Клинический психолог Стелла Гусарова в интервью NEWS.ru рассказала, как пережить смерть близкого человека. Она подчеркнула, что процесс переживания горя естественен и требует времени для перестройки психики.

По словам эксперта, в период, когда сердце пусто, рутина может стать якорем для души. Простые вещи — регулярная еда, сон, теплый душ и прогулки — помогают справиться с потерей.

«Существуют творческие практики как способ дать боли движение, не позволить ей окаменеть. Приобретите простую акварель и рисуйте цветовые пятна, ведите потоковый дневник, где слова могут идти бессвязно, лепите из глины или пластилина», — добавила специалист.

Психолог отдельно отметила, что подавление эмоций может быть опасным. Замороженное горе часто проявляется в виде психосоматических заболеваний, тревоги или эмоционального онемения.