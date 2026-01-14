Психолог Гусарова предупредила об опасности идеализации партнера в начале отношений

Клинический психолог Стелла Гусарова рассказала NEWS.ru , что идеализация партнера в начале отношений часто приводит к разбитым иллюзиям и лишает людей радости.

По мнению эксперта, такой подход мешает построению крепких отношений.

«Идеализация в начале отношений опасна тем, что мы влюбляемся не в человека, а в собственный внутренний образ, созданный в сознании фантом идеального партнера», — пояснила специалист.

Как отметила психолог, в такой ситуации оба партнера лишаются радости: один чувствует, что от него ждут определенной роли, а другой оказывается заложником своего сценария. Гусарова напомнила, что рано или поздно иллюзии рассеиваются, и на месте «единственного и неповторимого» появляется живой человек со своей историей и особенностями.