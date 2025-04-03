Психолог Губанова: длительный просмотр соцсетей чреват развитием депрессии

Чрезмерное увлечение соцсетями может усиливать депрессию, особенно среди перфекционистов, которые сравнивают себя с идеализированными образами блогеров. Об этом предупредила психолог Галина Губанова в интервью «Известиям».
Погружаясь в виртуальную жизнь, пользователи испытывают зависть и чувство одиночества, а настоящая активность заменяется «дешевым дофамином» от лайков и просмотров. Это приводит к ослаблению реальных связей и ощущению изоляции, отметила специалист.
Губанова также упомянула явление думскроллинга — бесконечное пролистывание негативных новостей, которое усиливает тревогу. Психолог посоветовала ограничивать время в соцсетях и заниматься реальной деятельностью для снижения риска депрессии.
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