Психолог Губанова: человек, у которого низкая самооценка, скорее всего сталкивался с критикой в детстве

Психолог Галина Губанова в разговоре с радио Sputnik назвала внешние факторы, которые формируют неверную самооценку. Эксперт подчеркнула, что все проблемы, в том числе связанные с самооценкой, произрастают из детства.

Чаще всего именно в семье человек сталкивается с осуждением, критикой, отсутствием поддержки. Большое влияние на самооценку оказывает критика значимых людей и постоянное сравнивание себя с другими.

Психолог добавила, что неправильная оценка может сформироваться даже из-за того, что человек акцентирует внимание на своих промахах и не замечает успехов.

Чтобы ни один из факторов не разрушил вашу самооценку, достаточно внутренне ощутить собственную значимость, которая мало зависит от внешних обстоятельств, пояснила специалист.