Психолог Губайдуллина отметила, что зумеры часто испытывают тревогу перед телефонными разговорами

Детский и семейный психолог Галина Губайдуллина из Тюмени в беседе с «ФедералПресс» отметила, что представители поколения Z (зумеры), выросшие в эпоху цифровых технологий, часто испытывают тревогу перед телефонными разговорами. Она подчеркнула, что они предпочитают общение в чатах, где есть возможность обдумать ответ и выразить свои мысли более аккуратно.

Губайдуллина подчеркнула, что телефонный разговор — это навык, который требует регулярного развития и практики. Она отметила, что зумеры, привыкшие к общению в чатах, часто не могут различить эмоциональное состояние собеседника, что затрудняет установление контакта и взаимопонимание.

Психолог также подчеркнула, что поколение Z отличается особым отношением к языку и стилю общения. Они сознательно избегают использования заглавных букв и знаков пунктуации, считая это проявлением формальности и ненужной официальности. Такое поведение отличает их от предыдущих поколений, таких как миллениалы и поколение X.