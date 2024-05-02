Психолог Громова призвала не ограничивать волю детей, чтобы они всю жизнь не были в роли жертвы | 360°

Общество 02 мая 2024, 16:21 Психолог Громова призвала не ограничивать волю детей, чтобы они всю жизнь не были в роли жертвы

Читать 360 в

Поведение родителей и их роль по отношению к своим детям во многом формируют личность последних и вектор их взросления. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Екатерина Громова.

По ее словам, если родители отвергают ребенка, то у него может сформироваться так называемая травма первого контакта. В этом случае, взрослея, человек будет чувствовать себя ненужным и считать, что его всегда будут отталкивать.

Реклама

«Если родители подавляющие, то мы привыкаем находиться в роли подавляемой личности, которая всех боится, пытается всем угодить, пытается как-то выделиться», — отметила Громова.

Она добавила, что если ребенка всегда будут задвигать на второй план и просить не высовываться, то ему будет трудно добиться успеха.

Авторы: