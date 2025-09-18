Психолог Гришаева отметила, что помощь детям в выполнении домашнего задания не должна становиться системной

С началом учебного года родители задумываются, нужно ли им делать уроки вместе с детьми. Кандидат психологических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Гришаева поделилась с «ФедералПресс» своим мнением на этот счет.

Эксперт заявила, что перед тем как решить, помогать ли ребенку с уроками, родители должны ответить для себя на два вопроса: «Зачем?» и «Как?». По словам Гришаевой, важно понять, почему возникла потребность делать домашние задания с ребенком, и постараться устранить причины этой потребности.

«Выполнять домашние задания с ребенком можно, но точно понимая зачем и таким образом, чтобы не «отбить охоту», не превратить выполнение домашних заданий в ежевечернюю экзекуцию для всей семьи. И, конечно же, выполнение домашних заданий с ребенком не должно превращаться в систему, а остаться формой помощи при необходимости», — подчеркнула специалист.

Как отметила психолог, есть три подхода к помощи с уроками. Первый — выполнять задания за ребенка, но тогда у него не сформируется ни знаний, ни ответственности. Второй — проявлять спокойствие и заинтересованность, направляя ребенка к знаниям. Третий — заставлять ребенка делать уроки через силу, по обязанности.