Психолог Гриненко посоветовала женщинам в мужском коллективе демонстрировать уверенность в себе

Многие женщины ошибочно полагают, что работать в коллективе мужчин сложнее, чем среди женщин. Психолог-консультант и член Русской ассоциации психоаналитически ориентированной психотерапии Алена Гриненко развенчала этот миф для «Мир 24 ».

Она отметила, что в любом коллективе важно в первую очередь позиционировать себя как профессионала, а не только как женщину. Работа среди мужчин предоставляет возможность раскрыться с разных сторон, не опасаясь осуждения, зависти или сплетен.

Эксперт добавила, что для успешного взаимодействия в мужском коллективе женщинам стоит учесть несколько ключевых моментов. Прежде всего, необходимо быть уверенной в себе и позволить своему профессионализму говорить за себя.

Также важно больше слушать и наблюдать, изучая стиль коммуникации и культуру группы. Обратить внимание на то, как мужчины взаимодействуют друг с другом, чтобы адаптировать свой подход к общению.