Психолог Григорян посоветовала парам, которые решили восстановить отношения, работать над своими ошибками

Иногда случается, что пара решает вновь сойтись после расставания. Если вы считаете, что ваша история любви заслуживает продолжения, несмотря на расставание, постарайтесь сделать все возможное, чтобы вернуть утраченные чувства. Однако важно помнить о нескольких моментах. Подробнее об этом рассказал сайт «Узнай» .

Во-первых, стремитесь улучшить отношения. Не просто восстановите утраченное, но и старайтесь сделать отношения лучше, чем раньше. Приложите усилия, чтобы избежать повторения старых ошибок. Если удастся вернуть бывшего партнера, обсудите конфликтные ситуации и найдите компромиссы. Семейный психолог может помочь в этом, но оба участника должны быть согласны на консультацию.

Во-вторых, не превращайте настойчивость в навязчивость, не торопите события и не требуйте от партнера больше, чем он способен дать вам эмоционально в данный момент. Вам обоим нужно время, чтобы осознать потери.

В третьих, будьте готовы к неудаче. Даже если вам удастся восстановить отношения, нет гарантии, что они будут крепкими и долговечными. Особенно если не решить проблемы, которые привели к первому разрыву. Если у вашего бывшего уже появились новые отношения, подумайте, готовы ли вы строить свои на обломках чужих.

«Также важно учитывать, что некоторые отношения просто не переживают разрывы и вернуться к бывшему может быть временным решением, которое в итоге приведет к еще большему разочарованию», — добавила психолог Анна Григорьян.

Специалист также отметила, что возвращение к бывшему партнеру может стать сложным и проблематичным, если причины разрыва были действительно серьезными, а пара их так и не решила. В таких случаях возвращение может снова привести к разрыву отношений.