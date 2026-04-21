Психолог Граждан рассказала о снижении интереса зумеров к статусным покупкам

Психолог Александра Граждан в интервью «Известиям» поделилась наблюдениями о сдвиге приоритетов у поколения зумеров. Она отметила, что в условиях экономической и социальной неопределенности ценность долгосрочных символических вложений, таких как статусные приобретения, снижается.

Психолог подчеркнула, что в цифровой среде социальные сети нивелируют внешние различия, усиливая интерес к аутентичности и личному опыту. Такой подход способствует формированию более устойчивой самооценки.

«И для поколения Z важнее не "как я выгляжу для других", а "что я переживаю, кем себя ощущаю"», — цитирует эксперта сайт RT.

Однако, по словам Александры Граждан, чрезмерная концентрация на саморазвитии может привести к тревожности и эмоциональному выгоранию.