Психолог Граждан предупредила о риске хронического стресса из-за длительной обиды

Длительная обида способна вызвать хронический стресс и нанести вред здоровью, сообщила психолог Александра Граждан в беседе с «Известиями» .

Она пояснила, что обида кроется не просто эмоция, а потенциально причина длительного внутреннего напряжения, поскольку человек постоянно мысленно возвращается к неприятной ситуации.

По словам психолога, регулярное воспроизведение переживаний приводит к повышению уровня кортизола, учащению сердцебиения и росту давления. Это может стать причиной хронического стресса, который угрожает физическому и психическому здоровью.