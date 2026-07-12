Психолог Граждан объяснила, что вирусный тренд с «разводом в аэропорту» не имеет доказанной эффективности

Психолог Александра Граждан рассказала «Известиям» , что популярность тренда с «разводом в аэропорту» связана с реальным психологическим процессом — снижением стресса перед поездками. Однако, по ее словам, сам ритуал из социальных сетей не имеет подтвержденной эффективности.

Эксперт отметила, что аэропорт может стать источником напряжения для пары. Стресс снижает способность к эмпатии и повышает раздражительность. Временная дистанция в такой ситуации может помочь снизить эмоциональный накал. Однако идея разойтись ненадолго работает скорее из-за уменьшения стресса от конфликта, чем из-за какого-то психологического обнуления отношений.

Специалист подчеркнула, что пауза полезна только тогда, когда после нее партнеры возвращаются к обсуждению проблемы. Если конфликт просто откладывается, причина разногласий остается нерешенной.

Для снижения напряжения перед поездками Граждан рекомендует заранее распределять обязанности, обсуждать ожидания от путешествия и использовать безопасные способы остановить конфликт. Например, договориться о временной паузе. Такие навыки помогают укреплять отношения лучше, чем вирусные ритуалы из социальных сетей.