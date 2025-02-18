Психолог Гранкина: фраза «со мной все в порядке» помогает развивать внутреннюю опору

В стрессовых ситуациях зачастую сложно найти внутреннюю опору. Справляться с трудностями помогают позитивное отношение к жизни и система ценностей, считает психолог Дарья Гранкина. Своим мнением она поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

Специалист отметила, что внутренняя опора формируется в детстве, однако ее можно развивать и во взрослом возрасте.

«Внутренняя опора — это все то, что помогает нам выдерживать сложные ситуации. Это наша жизнестойкость, система ценностей, наша система отношений. То, как мы относимся к миру, как мы относимся к другим людям и к себе», — сказала эксперт.

Психолог предложила упражнение: ежедневно повторять себе «Со мной все в порядке» или «Пока так». Эти фразы помогут укрепить уверенность в себе, заключила Гранкина.