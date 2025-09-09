Психолог Граицкая посоветовала справляться с навязчивыми мыслями с помощью самоанализа

Навязчивые мысли, такие как размышления о нерешенных проблемах или прошлых ситуациях, могут вызывать «мыслительную жвачку». Об этом «Известиям» рассказала психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Юлия Граицкая.

Специалист отметила, что навязчивые размышления могут быть естественным процессом при переживании трудностей. Однако постоянное сосредоточение на них может привести к бездействию и накоплению проблем. Это может вызвать чувство подавленности и стремление к изоляции.

Чтобы остановить «мыслительную жвачку», психолог рекомендовала провести самоанализ и использовать метод целенаправленного руминирования, выделяя определенное время для размышлений. Также эффективным может быть переключение внимания с помощью техники «5-4-3-2-1».

«Кроме того, самостоятельно справляться с навязчивыми мыслями может помочь развитие навыков осознанности, например, наблюдение за своим состоянием», — пояснила специалист.

Если навязчивые мысли существенно мешают повседневной жизни, Граицкая рекомендовала обратиться за помощью к психологу.