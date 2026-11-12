Психолог Грачева рассказала, что правило Парето помогает бороться с прокрастинацией

Психолог Анастасия Грачева рассказала в интервью радио Sputnik , как преодолеть привычку откладывать важные дела на потом.

По ее словам, прокрастинация выступает формой саботажа, когда человек сопротивляется выходу из зоны комфорта и создает видимость бурной деятельности решением мелких задач вместо главного.

Чтобы справиться с этим состоянием, специалист рекомендовала начинать день с наиболее сложного и неприятного дела по принципу книги Брайана Трейси «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку!». Также эксперт напомнила о правиле Парето: решение 20% глобальных задач обеспечивает 80% результата, тогда как распыление сил на мелочи приносит лишь 20% отдачи.

Кроме того, Грачева призвала занять взрослую позицию — взять ответственность за результат и действовать через понятие «надо», преодолевая нежелание работать.