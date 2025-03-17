Психолог Горелова: в рабочей команде должны быть инициатива и исполнительность

Психолог Елена Горелова поделилась мнением о том, каких сотрудников предпочитают работодатели в разных сферах. По ее словам, в производственных отраслях чаще ценятся исполнительные специалисты, тогда как в креативных агентствах и стартапах востребованы инициативные кадры, сообщил RuNews24.ru .

Эксперт отметила, что идеальный вариант для любого бизнеса — формирование сбалансированной команды, где присутствуют оба типа сотрудников. Это позволяет организации успешно достигать поставленных целей, сохраняя при этом способность адаптироваться и внедрять новшества.

«В идеале работодатель должен стремиться к созданию команды, в которой есть как исполнительные, так и инициативные сотрудники», — пояснила специалист.

Таким образом, универсального ответа на вопрос о наиболее желаемом типе работника не существует. Исполнительность и инициатива имеют свои уникальные преимущества, и задача работодателя заключается в поиске оптимального сочетания этих качеств среди членов команды.