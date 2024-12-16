Психолог Горелова рассказала, что сразу после праздников не стоит с головой погружаться в работу

Сразу после новогодних праздников не стоит с головой погружаться в работу, чтобы не схватить стресс. Таким советом с RuNews24.ru поделилась психолог Елена Горелова.

По словам эксперта, в первые дни работы стоит входить в процесс постепенно, без лишних перенапряжений.

«Позвольте себе несколько дней, чтобы плавно вернуться к привычному графику. Начните с легких задач и постепенно увеличивайте нагрузку», — сказала она.

Такое поведение, как уточнила Горелова, поможет легче адаптироваться к трудовым будням и избежать сильного стресса. А планирование и приоритеты помогут сосредоточиться на выполнении поставленных задач. Комфортная рабочая среда — это важный аспект, который напрямую влияет на продуктивность, добавила она.