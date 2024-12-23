Психолог Горелова посоветовала визуализировать свои мечты при помощи коллажей

Многие люди подавляют свои желания, считая их нереалистичными. Чтобы изменить ситуацию, психолог Елена Горелова рекомендовала визуализировать мечты. Секретом успешного воплощения мечтаний специалист поделилась в разговоре с ИА RuNews24.ru.

Для реализации задуманного можно составить коллажи с изображением объектов желаний. Важно ежедневно смотреть на них, представляя, что мечты уже исполнились, отметила эксперт.

Горелова также указала на важность первого шага и принятия ответственности за свои действия. Поддержание позитивного настроя поможет ускорить процесс осуществления мечты.

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