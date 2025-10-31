Психолог Горелова посоветовала отключать все средства связи при выполнении умственной работы

Прокрастинация — это не просто лень, а серьезная проблема, мешающая быть продуктивным. Психолог Елена Горелова поделилась с RuNews24.ru методами, как преодолеть склонность к откладыванию дел и улучшить концентрацию.

По мнению специалиста, технологии и информационный шум отвлекают и снижают продуктивность. В офисах сотрудники могут терять до двух часов рабочего времени при соответствующих условиях.

«Каждый раз, когда мы отвлекаемся, мы теряем не только время, но и возможность глубоко осмыслить задачу, что может привести к ошибкам и снижению качества работы», — отметила эксперт.

Психолог посоветовала отключать все средства связи при выполнении умственной работы. Также важно ограничить остальные отвлекающие факторы. Такой способ позволит максимально сосредоточиться на задаче, добавила «ТСН24».