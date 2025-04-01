Психолог Елена Горелова в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала о проблеме профессионального выгорания, которая стала весьма актуальной в современном обществе.

Результаты проведенного исследования показали, что 56% опрошенных россиян отмечают у себя признаки выгорания на работе. Основной причиной этого состояния 43% респондентов назвали перегрузки и постоянное давление. Однако 13% участников опроса указали, что сталкиваются с выгоранием на постоянной основе.

Горелова выделяет следующие ключевые факторы, способствующие профессиональному выгоранию: перегруженность работой, отсутствие поддержки, монотонность, недостаточно высокая оценка труда.

Борьба с профессиональным выгоранием требует согласованных усилий как со стороны работодателей, так и самих сотрудников. Вот несколько условий, которые могут помочь: гибкий график работы, поддержка и наставничество, акцент на здоровье, улучшение условий труда.