Психолог Горелова отметила важное значение подарков в человеческих отношениях

Фото: Unsplash

Психолог Елена Горелова рассказала сайту RuNews24.ru о значении подарков в формировании глубоких эмоциональных связей.

По ее словам, для людей, которым трудно выразить чувства словами, подарок — это идеальный способ передать любовь, благодарность или поддержку.

Процесс дарения вызывает положительные эмоции у обоих участников, а сам жест часто оказывается важнее самого подарка, добавил RT. Он свидетельствует о чувствах и намерениях дарителя. Например, подарок на день рождения может означать признание важности другого человека в вашей жизни, а подарок «просто так» — знак внимания без повода.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте