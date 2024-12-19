Психолог Горелова отметила важное значение подарков в человеческих отношениях

По ее словам, для людей, которым трудно выразить чувства словами, подарок — это идеальный способ передать любовь, благодарность или поддержку.

Процесс дарения вызывает положительные эмоции у обоих участников, а сам жест часто оказывается важнее самого подарка, добавил RT. Он свидетельствует о чувствах и намерениях дарителя. Например, подарок на день рождения может означать признание важности другого человека в вашей жизни, а подарок «просто так» — знак внимания без повода.