Психолог Горелова: четкий план действий поможет добиться поставленных целей

Первым шагом к самореализации станет определение своих истинных желаний. Это нужно сделать для того, чтобы избежать следования ожиданиям, навязанным обществом или близкими людьми. Советами по достижению поставленных целей поделилась психолог Елена Горелова в разговоре с сайтом RuNews24.ru.
Специалист посоветовала проанализировать свои способности и увлечения, разработать четкий план действий, включая обучение и прохождение курсов, отмечают «Известия».
Ключевую роль в достижении целей также играет поддержка окружающих. Преодоление страха перед неудачами и развитие позитивного мышления помогают продвигаться вперед.
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