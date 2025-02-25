Психолог Горелова: четкий план действий поможет добиться поставленных целей

Первым шагом к самореализации станет определение своих истинных желаний. Это нужно сделать для того, чтобы избежать следования ожиданиям, навязанным обществом или близкими людьми. Советами по достижению поставленных целей поделилась психолог Елена Горелова в разговоре с сайтом RuNews24.ru.