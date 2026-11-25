Интимная жизнь после 50 лет не заканчивается, а барьеры в этом возрасте чаще связаны со стереотипами, а не физиологией. Об этом с беседе с «Бриф24» заявила семейный психолог и сексолог Елена Гончарова.

Эксперт опровергла убеждение об угасании либидо с возрастом, подчеркнув, что влечение зависит от уровня доверия в паре. Менопауза у женщин и возрастные изменения у мужчин не ставят крест на близости — современные методы коррекции и смена темпа помогают сохранить качество сексуальной жизни. Кроме того, зрелость освобождает от юношеских комплексов и страхов.

По словам Гончаровой, отказу от близости часто способствуют навязанный стыд и накопленные за годы брака обиды. В зрелом возрасте сексуальность не должна копировать поведение молодежи: акцент естественно смещается на нежность, долгие ласки и эмоциональный контакт.