Психолог Гончарова поделилась советами по правильному отношению к финансам

Клинический и семейный психолог Диана Гончарова объяснила, почему некоторые люди теряют деньги даже при хорошем доходе, а другие боятся изменений и возможности большого заработка. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт поделилась советами по правильному отношению к финансам.

По словам Гончаровой, о деньгах начинают серьезно задумываться в двух ситуациях: когда доход позволяет тратить больше запланированного, и когда бюджета едва хватает на основные нужды. В первом случае траты часто становятся способом снять напряжение после сложных будней. Однако это может вызывать чувство вины и тревогу за будущее.

Психолог рекомендует использовать технику наблюдения. Важно замечать момент, когда возникает желание потратить деньги, и задавать себе вопросы о том, какую усталость или обиду это может скрыть. Также стоит честно оценить условия работы и возможности для роста.

Гончарова также отметила, что у людей, которые зарабатывают мало, часто присутствует внутренний критик, заставляющий избегать новых задач и перемен. Для преодоления самокритики и тревоги она советует задать себе несколько вопросов: как долго можно соглашаться с мыслью, что ничего не получится, кто может поддержать, куда приведет текущая ситуация через год. Если тревога и самокритика не отпускают, лучше обратиться за профессиональной помощью.

Эксперт подчеркнула, что денежные установки часто формируются в детстве под влиянием семейных историй и отношений. Деньги могут служить индикатором внутренних проблем и потребностей в поддержке.