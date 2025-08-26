Психолог Голубович-Красавцева предложила вести дневник успехов для повышения самооценки

Бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева в интервью News.ru рассказала, как повысить самооценку и уверенность в себе. Она рекомендовала вести дневник успехов.

По словам специалиста, в тетради нужно фиксировать как профессиональные, так и бытовые достижения. Это поможет лучше понять свои сильные и слабые стороны.

«Надо перестать ждать уверенности как чувства, которое должно само появиться. Уверенность формируется в процессе действия, через опыт: там, где можно пробовать, ошибаться, делать выводы и снова пробовать», — добавила эксперт.

Психолог также посоветовала выстраивать внутреннюю устойчивость, основанную на честном отношении к себе и понимании своих сильных сторон.