Психолог Голубович-Красавцева посоветовала при критических замечаниях задавать уточняющие вопросы

Бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева в интервью NEWS.ru рассказала, как научиться адекватно воспринимать критические замечания. Она предложила задавать уточняющие вопросы, чтобы критика способствовала развитию, а не приводила к обесцениванию.

По словам Голубович-Красавцевой, часто люди воспринимают критику как личное оскорбление из-за путаницы между оценкой работы и мнением о себе. Внутренний критик может звучать громче внешнего, вызывая самобичевание. Психолог отметила, что иногда критика может касаться прошлых травм унижения.

Она рекомендовала в моменты дискомфорта делать паузу, глубоко дышать и анализировать ситуацию: «Что именно меня задело?» Это поможет отделить факты от интерпретаций и развить эмоциональную устойчивость.