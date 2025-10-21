Психолог Голубович-Красавцева отметила, что план задач помогает избежать строгих дедлайнов

Бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева в интервью NEWS.ru рассказала, как избавиться от жестких сроков и снизить внутреннее напряжение.

По мнению специалиста, составление плана выполнения задач может помочь избежать строгих дедлайнов. Голубович-Красавцева объяснила, что жесткие внутренние дедлайны часто становятся источником хронического стресса для людей с высокой мотивацией.

Вместо того чтобы ставить себе ультиматумы, эксперт рекомендовала определить регулярные действия для достижения цели. Это дает чувство контроля над ситуацией.

Также психолог посоветовала задавать себе вопрос: «Если бы с этим заданием ко мне пришел коллега, какие сроки я бы посчитал адекватными?». Это помогает выйти из искаженного восприятия и перейти к проактивному подходу.