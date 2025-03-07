Психолог Голубева: во время разрыва отношений не стоит давать ложных надежд

Разрыв отношений — сложная задача, особенно если чувства угасли. Психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru поделилась советами о том, как завершить отношения бережно и с минимальным стрессом для обеих сторон.

Расставание — это шанс двигаться вперед, строить более счастливые отношения, считает психолог. По ее мнению, не стоит откладывать разговор. Главное — не давать ложных надежд, написал «ФедералПресс».

Важно провести беседу, когда оба спокойны, говорить мягко и без обвинений. Вместо «ты меня не понимаешь» лучше сказать «мне кажется, мы стали меньше понимать друг друга». Следует избегать фраз типа «Ты всегда…» или «Ты никогда…».

Психолог советует выразить сожаление о причинении боли близкому человеку. Важно быть терпеливым и сохранять спокойствие, даже если партнер злится или плачет. Не стоит придумывать причины расставания и манипулировать партнером. Необходимо уважать личное пространство друг друга и не выносить сор из избы, заключила Голубева.