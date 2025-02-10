Психолог Голубева: во время кризиса трех лет родителям важно предлагать ребенку выбор

Кризис трех лет — это важный этап в развитии ребенка, характеризующийся проявлением самостоятельности и осознания собственной личности. Психолог Майя Голубева в разговоре с RuNews24.ru отметила, что в этот период дети становятся упрямыми, строптивыми и склонными к протесту.

Эксперт посоветовала родителям важно проявлять терпение и понимание, предлагая ребенку выбор и поддерживая его стремление к независимости. Вместо критики и наказаний, лучше всего играть с ребенком, читать ему книги и уделять достаточно внимания.

Во время истерик стоит сохранять спокойствие и игнорировать требования ребенка, чтобы избежать закрепления нежелательного поведения, подчеркнула Голубева.