Психолог Голубева: сказки помогают ребенку развивать творческое мышление и фантазию

Психолог Майя Голубева рассказала о влиянии сказок на становление личности ребенка. Необычные истории способствуют формированию творческого мышления и фантазии, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, данные произведения учат детей представлять всевозможные ситуации и персонажей. Они также помогают находить нестандартные решения.
Голубева добавила, что чтение сказок вместе с родителями влияет на развитие эмоциональной связи между членами семьи. Кроме того, ребенок, наблюдая за моделями поведения, учится различать добро и зло.
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