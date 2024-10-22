Психолог Голубева: сказки помогают ребенку развивать творческое мышление и фантазию

Психолог Майя Голубева рассказала о влиянии сказок на становление личности ребенка. Необычные истории способствуют формированию творческого мышления и фантазии, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, данные произведения учат детей представлять всевозможные ситуации и персонажей. Они также помогают находить нестандартные решения.

Голубева добавила, что чтение сказок вместе с родителями влияет на развитие эмоциональной связи между членами семьи. Кроме того, ребенок, наблюдая за моделями поведения, учится различать добро и зло.