Психолог Голубева: синдром Феникса отражает способность справляться с трудностями

После серьезных испытаний люди с синдромом Феникса находят новый смысл жизни и становятся сильнее. Психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru объяснила, что такое синдром Феникса и как его преодолеть.

По словам эксперта, синдром Феникса — это не диагноз, а метафора. Она отражает способность человека справляться с трудностями и восстанавливаться после них. Это не просто выживание, а трансформация через испытания, обучение на своих ошибках и нахождение нового смысла в жизни, написал «ФедералПресс».

Человек, переживающий синдром Феникса, часто сталкивается с потерей или кризисом. Он принимает произошедшее, анализирует свои чувства и учится на ошибках. Благодаря этому человек становится более сильным, мудрым и стрессоустойчивым.

Чтобы преодолеть синдром Феникса, психолог рекомендует не подавлять свои эмоции, а позволить себе пережить боль. Необходимо адаптироваться к изменениям и не критиковать себя за ошибки. Нужно верить в свои силы и принимать новый опыт позитивно. Не стоит жить прошлым или беспокоиться о будущем — лучше наслаждаться настоящим моментом.